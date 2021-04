Volcan de la Soufrière : Saint-Vincent sous une pluie de cendres

Une pluie de cendres est tombée toute la nuit à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dans les Caraïbes. Au petit matin, l'île tropicale s'est métamorphosée en un paysage hivernal, emprisonnée dans un brouillard de poussière et de dioxyde de soufre. A certains endroits, respirer devient difficile. Les habitants restés sur place découvrent l'étendue des dégâts. L'entraide s'organise alors : l'armée fournit de l'eau potable et dans les secteurs le moins touchés, les Saint-Vincentais se structurent. Ils réunissent nourritures, vêtements et proposent même des abris, souvent dans leur propre maison. "C'est la deuxième fois que je vis une éruption volcanique et celle-ci est très sérieuse", raconte une habitante. L'éruption de la Soufrière a soulevé les cendres à plus de 6 000 mètres d'altitude. A dix heures du matin, l'île est plongée dans l'obscurité. Emporté par les vents, un épais nuage se déplace et touche désormais les îles voisines, notamment la Barbade et Sainte-Lucie.