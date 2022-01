Volcan en éruption aux îles Tonga : onde de choc dans le Pacifique

Sur les côtes des îles Tonga, les habitants sont venus entendre l’éruption du volcan, à une soixantaine de kilomètres de là. Instantanément, les habitants fuient le bord de la mer. Une alerte au tsunami est déclenchée. Et quelques instants plus tard, une vague de plus d’un mètre touche les côtes. Sans surprendre les habitants qui ont eu le temps de se réfugier à l’intérieur des terres. Comme ici, sur les îles Fidji voisines, la montée rapide des eaux a provoqué quelques dégâts, sans a priori faire de victimes. Sur ces différentes images satellites, l’éruption du volcan Hunga Tonga apparaît très impressionnante et extrêmement puissante. L’expulsion des cendres et la violente onde de choc sont visibles sur ces images. L’éruption a duré huit minutes et a été ressentie à plus de 3 500 kilomètres de là. Un volcan actif depuis le 20 décembre et dont cette dernière éruption a mis en alerte tous les pays du Pacifique : les Tonga, les Fidji, la Polynésie, bien sûr, mais aussi l’Australie et les États-Unis à plus de 8 000 kilomètres de là. L’activité puissante et explosive du volcan va sans doute se poursuivre les jours qui viennent. Et si ce samedi soir, tout autour du Pacifique, tous les pays lèvent peu à peu leur alerte au tsunami, surveillance et vigilance restent de mise, comme ici au Japon. T F1 | Reportage L. Hauben, F. Der Stepanian