Volcan en Islande : la terre augmentée

En prenant la direction de la péninsule de Reykjanes au sud de Reykjavik, on traverse un champ de lave qui s’étale sur plusieurs kilomètres de part et d’autre de la route. Les éruptions ont forgé le visage de l’Islande. Mais dans ce secteur, le volcan s’était assoupi depuis 800 ans. En mars 2021, le Fagradalsfjall s’est réveillé. Pendant six mois presque sans interruption, il a craché son feu à 1 200 degrés. Cette éruption n’a pas lâché de cendres nocives dans le ciel ni fait de dégâts matériels ou humains. Actuellement, le volcan s’est calmé, mais reste une attraction. Par endroits, la matière en fusion semble s’être figée d’un seul coup. Ailleurs, il a fallu intervenir. On a dressé en urgence une digue de dix mètres de haut pour canaliser le flot et détourner son chemin. Deux mois après l’arrêt des effusions, la surface est encore chaude. Elle fume toujours, mélange de vapeur et de gaz toxiques, il serait très périlleux d’y marcher. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage M. Izard, B. Lachat