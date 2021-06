Volcan Nyiragongo en RDC : 400 000 personnes fuient une éventuelle éruption majeure

Fuir le plus vite possible, avec le minimum vital. Depuis une semaine, les habitants de Goma désertent leur ville. Menacés par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. “Je pars vers l’Ouest car je n’ai pas d’autres choix. Le gouverneur nous a ordonné d’évacuer la ville”, nous confie une jeune femme. “C’est le chaos. Il y a des embouteillages sur plusieurs milliers de kilomètres pour quitter Goma”, décrit un habitant. À moto ou en voiture, au milieu des cendres et des gazs toxiques, à pied ou même en bateau, tous les moyens sont bons pour s’éloigner du Nyiragongo qui gronde toujours. Situé à une vingtaine de kilomètres, au nord de Goma, son éruption la semaine dernière a fait au moins 34 morts. Des quartiers entiers sont recouverts de lave ou détruits par les nombreux séismes. “Ce matin, il y a eu un fort tremblement de terre et c’est ce qui a causé l’écroulement de cette maison. C’était un bistrot et il y avait des chambres ici”, nous explique un jeune homme. Le réveil du Nyiragongo pourrait prendre des proportions encore plus graves dans les heures à venir. Les autorités craignent cette fois une éruption limnique, autrement dit, que le magma se propage aussi en profondeur vers le lac Kivu. Les émissions de gaz qui remonteraient à la surface pourraient asphyxier des milliers de personnes. Depuis samedi, ceux qui choisissent de rester vivent au rythme des secousses sismiques. D’immenses failles apparaissent dans la ville. En cas de nouvelles éruptions, un gaz toxique pourrait s’en échapper.