Volcans aux Canaries : où en est la situation ?

Quinze jours après l'arrêt de l'éruption du Cumbre Vieja, des spécialistes tentent encore de déceler d'éventuelles poches de gaz. En pleine zone d'exclusion, on peut voir les ravages de la coulée de lave. Une maison est d'ailleurs complétement éventrée et détruite. Les autorités considèrent que les habitants ne peuvent pas revenir pour l'instant à cause d'énormes blocs de basalte. Ce sont des laves qui se sont solidifiées et qui menacent désormais les habitants. Certes, les pelleteuses tentent de les déplacer, mais il faudra certainement en passer par des explosifs. Et dans cette partie de l'île, il n'y a plus d'école, de banque et de supermarché. En revanche, dans une zone un peu plus éloignée, les habitants sont invités à revenir chez eux depuis lundi. Tous ont fait un constat amer. Ils peuvent chercher quelques affaires, mais ils nous ont avoué qu'ils ne se voient pas habiter de nouveau chez eux avant plusieurs mois. Les autorités pensent que la reconstruction de l'île prendra une ou plusieurs années. TF1 | Duplex H. DREYFUS