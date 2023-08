Voleurs : une récompense pour les retrouver

Ces derniers jours, la Picardie prend des airs de Far West américain. En pleine nuit, des voleurs s'introduisent sur le chantier de l'entreprise Tecman. Les patrons décident alors d'offrir une prime de 10 000 euros à celui qui les aidera à retrouver les malfrats. Les gérants ont déposé plainte, ils estiment aider la police avec cette offre alléchante. Est-ce légal ? Absolument. Rien n'interdit d'offrir de l'argent en échange de renseignement. Mais cela réserve parfois de mauvaises surprises, comme dans la boulangerie-pâtisserie, la Halle au Blé, en Normandie. En avril dernier, cette commerçante est victime d'un cambriolage. Elle propose alors une récompense de 2 000 euros. C'est sans succès. Aucun témoignage n'a permis de retrouver les coupables, et pire, certains ont menti. Aux États-Unis, la pratique est bien plus courante. Comme sur les images, pour retrouver le meurtrier de sa sœur, une Américaine s'est acheté un panneau publicitaire. Récompense promise à 100 000 dollars. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. David, C. Chevreton, F. Petit