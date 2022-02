Volonté : l'agent d'entretien devenu médecin

C’est ici qu’il a appris le courage, l’engagement. C’est dans ce club de rugby d’Armentières que Karim Ounas, enfant, a reçu les clés de sa réussite. Et sa réussite, actuellement, c’est de pouvoir soigner tous les jours. Karim a pourtant quitté l’école à 16 ans, sans diplôme. Et c’est comme agent d'entretien qu’il a découvert l’hôpital. Comme brancardier ensuite, il s’est familiarisé avec la pression artérielle. Comme infirmier, il a appris à prendre soin. Puis onze années de médecine plus tard, le voici, à 48 ans, médecin-anesthésiste en soins intensifs à l’hôpital de Tournai, en Belgique. En tout, 17 années d’études et beaucoup de respect chez ses internes. Lui, sait qu’il revient de loin et que c’est aussi à la mère de ses deux enfants qu'il doit d’y être finalement arrivé. C’est d’abord l’instituteur qui l’a inscrit à l’école de rugby et la mère d’un ami, ensuite, qui lui a trouvée un stage à l’hôpital. Et c’est pour cela, sans doute, que Karim Ounas est actuellement le médecin du club pour donner à son tour, dit-il, ce qu’il a reçu. T F1 | Reportage S. Pinatel, Q. Danjou