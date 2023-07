Vols à l'arraché : les montres de luxe visées

À l'image, une agression se passe en pleine rue à Paris, par plusieurs individus. Toujours dans la capitale, un autre vol, d'une violence inouïe, s'est déroulé. Les cibles des malfaiteurs sont les montres de luxe, allant de 5 000 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces vols en bande organisée touchent désormais l'ensemble du territoire. À Dax, dans les Landes, Frédéric s'est fait dérober sa montre, sans même s'en rendre compte. C’était une Rolex d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, repérée à l'avance par les malfaiteurs. Les voleurs agissent souvent en quelques secondes, comme sur une vidéo prise par une caméra de surveillance, à Saint-Tropez, l'été 2022. Un homme s'est approché discrètement du victime, lui a arraché sa montre et s'est enfui. C'est un phénomène grandissant, à tel point que des propriétaires n'osent plus porter leurs bijoux. Ils préfèrent s'en séparer. C'est le cas de certains clients de Gérard Vautrin, expert en horlogerie. Pour ce professionnel, il est presque impossible de détecter une montre volée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, J. Parrot, C. Moutot