Vols à l'étalage : 14% de hausse en un an

Nourriture, alcools, produits d'hygiène… Rien n’échappe au vol dans un supermarché. Ce phénomène s'est renforcé ces derniers mois avec l’inflation. Pour Jérôme, le vol est synonyme de manques à gagner, mais surtout de dépenses supplémentaires. Il a investi plus de 100 000 euros pour dissuader les voleurs. Certaines enseignes n’hésitent pas à aller encore plus loin et à faire appel à l'intelligence artificielle. Les caméras sont alors équipées d’un logiciel qui repère les gestes suspects du client. Mais les supermarchés ne sont pas les seuls à être pris pour cible. Même dans une pharmacie, des produits disparaissent régulièrement des rayons, surtout ceux placés en libre-service. Sur le marché, il n’y a pas de caméra de surveillance, les étals sont particulièrement vulnérables. Cela fait 20 ans que Djamila vend des vêtements. Elle a vu apparaître de nouveaux profils. Les voleurs encourent jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amendes. En réalité, les plaintes sont rares, car le montant des produits volés est souvent de quelques euros. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Debut, I. Bornacin