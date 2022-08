Vols annulés : le parcours du combattant pour être indemnisé

Laurence devait s’envoler en famille vers l'Arménie au mois d’avril. Mais au dernier moment, son vol a été annulé. L’enjeu est important. En cas d’annulation de vol, le règlement européen prévoit en plus du remboursement une indemnité de 250 euros par passager pour un trajet de moins de 1 500 kilomètres. Et jusqu’à 600 euros au-delà de 3 500 kilomètres, comme c’est le cas pour Laurence, qui peine aujourd’hui à obtenir réparation. La situation ne s’est pas arrangée pour les passagers cet été. Entre les grèves et la forte reprise du trafic aérien, des annulations et des retards se sont accumulés. Ce qui a eu pour résultat, des délais de traitement de demande de remboursement qui se sont allongés. Mais ce n’est pas la seule raison, selon un spécialiste des indemnisations des passagers, certaines compagnies low-cost ne jouent pas le jeu. Si des compagnies rechignent à indemniser leurs clients, c’est que la facture peut être salée. L’indemnité à verser peut aller bien au-delà du prix du billet. Un passager qui a acheté un billet Paris - Porto à 40 euros et qui a été annulé peut ainsi percevoir 400 euros, soit dix fois le prix du billet. TF1 | Reportage J. Roux, V. Capus, G. Barents