Vols annulés : les voyageurs en colère

Dans le hall de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, la foule des jours de grand départ. Et entre avis de retard et annulations, la colère monte parmi les voyageurs. "On les appelle et on met déjà une heure pour les avoir. Ils ont dit qu'ils vont rappeler, mais ils ne le font pas. C'est un joyeux bordel", se plaint l'un d'entre eux. Prévenus par SMS par leurs compagnies, la plupart des voyageurs concernés par les annulations sont restés chez eux. Mais les mauvaises nouvelles arrivent parfois en dernière minute. C'est le cas pour ce passager qui a vu son vol pour Varsovie retardé, avant d'être tout bonnement annulé. Pourtant, en théorie, un règlement européen garantit l'acheminement à bon port de tous les passagers. "Il impose aux compagnies de proposer une autre solution pour atteindre son point de destination", explique Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Et si le voyageur perd des nuits d'hôtel ou des billets de festival, il doit être remboursé. Mais là encore, cela ne se fait pas sans mal. Et pour les familles, rien ne peut remplacer le temps perdu. TF1 | Reportage M. Croccel, Y. Hovine, E. Josset