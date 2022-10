Vols de matériel agricole : les exploitants tentent de se protéger

Nicolas Contelly est éleveur de bovins. Il utilise son tracteur tous les jours. Mais le 15 juillet 2022, mauvaise surprise : les deux antennes GPS des tracteurs n'étaient plus sur les tracteurs. Au total, 15 000 euros de préjudices pour deux antennes et une console GPS, des outils indispensables pour guider le tracteur et gagner en productivité. Nicolas Contelly les a remplacés, mais il n'est plus question pour lui de les laisser sur le tracteur. Chaque soir, son matériel est rangé en lieu sûr. Derrière ces vols, la gendarmerie suspecte un réseau organisé venu des pays de l'est. Ils revendraient ces outils à prix d'or sur les marchés parallèles. Dans le Grand-Est, près d'une centaine de vols comme celui-ci ont été recensés cette année 2022. Et ce n'est pas seulement du matériel. Christophe le Béombre s'est fait volté 4 moutons cette année et 25 sur les 30 dernières années. Pour avoir des résultats, certains agriculteurs agissent et transforment leur bâtiment en forteresse. Quelques minutes plus tard, la télésurveillance lui signale le problème. Il a investi 30 000 euros, plus 90 euros par mois pour la vidéosurveillance. Un coût important, mais nécessaire. Il n'a subi aucun vol depuis l'installation de ce système. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage I. Blonz, C. Hanesse