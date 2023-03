Vols de plaques d'égout : le danger au coin de la rue

Marcher tranquillement dans la rue et prendre le risque de tomber dans un trou. C'est le grand danger que représente le vol de plaques d'égout. Si elles ne sont pas soudées, elles sont faciles à dérober. Un phénomène curieux, mais qui n'étonne même plus cette habitante. L'entrée de sa maison a été protégée. Le vol de ces objets crée des trous dans la chaussée, sur les trottoirs qu'il faut sécuriser en urgence pour éviter l'accident. À Villecresnes, commune du Val-de-Marne, depuis le mois de janvier, huit plaques d'égout ont été volées. Les voleurs sont attirés par le prix de la fonte. La tonne se vend actuellement près de 300 euros. Elle est en constante hausse depuis un an à cause de la pénurie des matières premières. Forcément, remplacer ces plaques et grilles volées coûte très cher. Le syndicat qui gère le réseau d'assainissement dans le Val-de-Marne constate déjà vingt vols depuis le début de l'année sur une dizaine de communes. L'organisme a porté plainte, mais pour l'instant, aucune enquête n'a été ouverte. Face aux phénomènes, plusieurs villes envisagent de sécuriser toutes leurs plaques et grilles avec des ouvertures à clé par exemple. Mais le coût serait très élevé. Dans le Val-de-Marne, aucun incident lié aux manques d'une plaque d'égout n'a été signalé. Les voleurs peuvent être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Chevreton, F. Mignard