Vols low cost : les secrets des billets à petits prix

Partir en vacances sans que le prix du billet d'avion ne s'envole, c'est la mission que se sont donnée ces passagers en partance pour la Réunion avec une compagnie low-cost. L'inconvénient, ici, c'est qu'il n'y a pas de guichet. Il faut enregistrer et envoyer soi-même son bagage. Et ils sont loin d'être les seuls à sacrifier quelques services pour voyager au meilleur prix. C'est le crédo de Ryanair, EasyJet, Volotea ou encore Transavia. Sur Internet, ces compagnies proposent des allers-retours parfois pour quelques dizaines d'euros seulement. Alors à quoi faut-il s'attendre en montant dans ces avions ? Quel est leur secret pour proposer des billets toujours moins chers ? Pour le savoir, direction le tarmac d'Orly, sous les appareils de cette compagnie low-cost long courrier. La première astuce de sa directrice pour réduire les dépenses est de choisir un seul et même modèle d'avion pour toute la flotte. Ce modèle a aussi une des soutes les plus grandes. Et l'entreprise compte bien la rentabiliser, quitte à charger des marchandises en plus des bagages. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, P. Rousset