La voltige équestre allie l'équitation et la gymnastique

La voltige équestre est un sport qui consiste à faire des figures acrobatiques sur un cheval. Pour la pratiquer, il n'est pas besoin d'avoir un passé de gymnaste ni d'être un bon cavalier puisque c'est le longeur qui dirige l'animal. Sans équipement de protection, le voltigeur doit avoir un bon équilibre et une bonne confiance en soi.