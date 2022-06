Volvic : l'eau en bouteille aggrave-t-elle la sécheresse ?

Dans la propriété du couple Semionoff, l'eau était partout. Mais petit à petit, elle commençait à baisser. Lucette et Alain habitent à quelques kilomètres de la ville de Volvic depuis presque 50 ans. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus inquiets. Des associations locales de protection de l'environnement partagent aussi cette inquiétude. Elles incriminent la société des eaux de Volvic qui prélèverait autant en hiver qu'en période de sécheresse. Dans l'usine d'embouteillage des Eaux de Volvic, près de quatre millions de bouteilles sortent chaque jour des lignes de production. L'entreprise veut mettre en avant ses investissements pour réduire les prélèvements en eau. Le rinçage des bouteilles en plastique, exemple, ne se fait plus avec de l'eau, mais avec de l'air. Mais cela ne semble pas suffire. Face aux critiques, depuis 2017, l'entreprise annonce avoir réduit ses prélèvements en eau de 17%. La société se dit actuellement préoccupée par la baisse des réserves de la nappe. Et l'entreprise Volvic pourra être contrainte de réduire davantage ses prélèvements en cas de forte sécheresse. Cette dernière, si elle s'aggravait à l'avenir, pousserait la préfecture à prendre de nouvelles restrictions, y compris une nouvelle baisse des autorisations de prélèvements. Et Volvic n'est pas un cas isolé. Partout où il y a des usines d'embouteillage d'eau minérale, des tensions sur la ressource apparaissent. TF1 | Reportage N. Robertson, Q. Trigodet