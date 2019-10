Vos ados les adorent : Kevin et Henry, les deux frères stars d'Internet

Kevin et Henry Tran sont des stars de Youtube. Les deux frères sont suivis par près de cinq millions de jeunes sur les réseaux sociaux. Ils ont créé leur chaîne "Le Rire Jaune", un clin d'œil à leur origine. Ils y racontent leur quotidien, leurs expériences et font un carton. Henry, âgé de 23 ans, est encore étudiant en école de commerce. Quant à Kevin, 28 ans, il achève le cinquième tome de son manga. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.