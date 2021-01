Vos ados les adorent : Petit biscuit, une véritable révélation

A seulement 21 ans, Petit Biscuit, de son vrai nom Mehdi Benjelloun, fait se lever les foules. Si le nom de ce jeune DJ ne vous dit rien, vous avez sûrement entendu son titre le plus connu écouté plus d'un milliard de fois dans le monde. Il s'agit de "Sunset Lover". Nous le retrouvons dans sa ville natale de Rouen, en Normandie. Touche à tout dès son plus jeune âge, il puise son inspiration dans sa chambre d'étudiant et y trouve rapidement son nom de scène. A ce jour, il a déjà 170 concerts à son actif dont une partie ont été réalisés en Asie et aux Etats-Unis. Petit Biscuit s'exporte en effet à l'international. Sa musique parle à toutes les cultures et à tous les âges. Même si ses morceaux électroniques ont été écoutés plus de deux milliards de fois sur Internet, il n'est pas question pour lui de prendre la grosse tête. Pour lui, une bonne musique c'est une mélodie vraiment captivante et qui invite à l'aventure. D'ailleurs, c'est lors d'un voyage en Islande que son dernier album "Parachute" lui vient. Sorti il y a quelques semaines, celui-ci a déjà été écouté plus de 50 millions de fois. Désormais, il attend son retour à la scène avec impatience.