Vosges : les joies du grand froid pour les vacanciers

Sur les bords du lac de Gérardmer, les vacances commencent par une bouffée d'air glacée, -12 °C au petit matin. Il y a ceux qui sont équipés contre ce froid de canard et les vacanciers pour qui ces températures ne sont pas si dures à supporter. Beaucoup de familles sont arrivées dans les Vosges ce samedi. Cette balade est souvent leur première activité. À Gérardmer, les locations saisonnières sont pleines à 80 %, une très bonne année. La famille Bizet a fait six heures de route depuis le Nord de la France. Trois générations passeront une semaine sous le même toit. Le marché de Noël de Gérardmer a fait le plein ce week-end. Dans les allées, on cède à quelques gourmandises. "Les gens sont quand même sympathiques. Il y a quand même pas mal d'étrangers. C'est quand même festif. Il y a pas mal d'animations. Ça y est là, je pense que les gens sont arrivés", affirme Véronique, vendeuse de crêpes au marché de Noël de Gérardmer. C'est le cas du Père Noël. Cet invité de marque est déjà là. Même le stand de la pêche au canard s'est adapté à ces fêtes de fin d'année. Dans quelques jours, ces vacanciers célébreront Noël à deux pas des sommets vosgiens. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly