Vosges : une voiture fauche des piétons, faisant un mort et cinq blessés

C'est sur une route départementale des Vosges que le drame est survenu. Un peu avant 6h ce matin, deux groupes de jeunes sortent à pied de la boîte de nuit Discopolis à Charmes. Le premier groupe est percuté par une voiture, puis le second quelques centaines de mètres plus loin. Au total, six personnes ont été renversées. "Il y a un jeune homme de 18 ans qui a perdu la vie, une victime qui a été héliportée vers le centre hospitalier de Nancy et qui est dans une situation critique", précise David Percheron, sous-préfet d'Épinal (Vosges). Le conducteur et ses passagers ont pris la fuite en abandonnant leur véhicule tout près des lieux de l'accident. Ils seront finalement interpellés et placés en garde à vue dans la matinée. Les témoins du drame décrivent un véhicule lancé à toute vitesse. "Ils sont montés à au moins 120-130 km/h", disent-ils. Une enquête a été ouvert pour assassinat et tentative d'assassinat. Elle devra aussi déterminer les circonstances du drame. TF1 | Reportage J. Quancard, G. Gruber, V. Ruckly