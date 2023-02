Votre banquier a-t-il encore un visage ?

Dans les années 70, voici comment la publicité représentait les banquiers. Poussant la chansonnette peut-être, mais surtout nombreux et très disponibles pour leurs clients. Aujourd’hui, voici comment des clients se représentent leurs banquiers quand on les interroge : vous connaissiez votre banquier ? La réponse est non pour la plupart de ceux interrogés, ils ne l’ont jamais vu. Les banquiers, seraient-ils devenus moins visibles, moins accessibles ? Depuis deux ans, ce client d’une grande banque est obligé de passer par une plateforme téléphonique payante pour joindre un conseiller qui change en permanence. Et malgré plusieurs messages pour exprimer son désaccord, il n’a jamais eu de réponse. Une digitalisation des services qui est sans doute à l’origine d’une nouvelle relation banquiers clients. Mais il y a aussi la diminution du nombre d'agences, moins 7 % à l’Hexagone depuis une dizaine d'années. Aujourd’hui, on compte une agence pour 1 900 habitants. En parallèle les banques en lignes dites néo banques se multiplient. Pourtant d’autres préfèrent garder un contact réel avec leurs banquiers. Une proximité nécessaire aussi pour cette banquière, afin de proposer les meilleurs services. Dans cette agence, les effectifs des conseillers ont même augmenté récemment, ce serait presque un argument pour la clientèle. Selon une étude de la fédération française, quatre clients sur cinq préféreraient toujours l’agence physique à la banque totalement en ligne. TF1 | Reportage L. Huré, E. Bonnot