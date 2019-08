C'est une tendance qui vous a peut-être déjà séduit. Aujourd'hui, sept offres d'électricité sur dix sont des contrats dits "100% renouvelables". Ils sont vendus en moyenne 2% plus chers que le tarif réglementaire. Mais est-ce justifié ? Votre électricité est-elle aussi verte qu'elle le prétend ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.