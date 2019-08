Vous allez les croiser : le vendeur de fruits de saison sur la N7

Depuis plus de 30 ans, Patrick Verd, arboriculteur, vend des fruits et légumes sur la Nationale 7. Chaque matin, il approvisionne son stand avec des fruits fraîchement cueillis plus tôt dans ses vergers situés à quelques kilomètres. Par ailleurs, ses étals constituent une halte gourmande bien loin des produits industriels, au grand bonheur des vacanciers. En effet, nombreux sont les passants qui y viennent s'approvisionner en fruits de saison bien mûrs et frais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.