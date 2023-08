Voyage électrique dans l'arrière-pays provençal

Pour ce nouvel épisode, pas question pour nous de tomber dans un train-train quotidien. C'est là que nous allons rencontrer un chef de gare pas vraiment comme les autres. Avec ses airs de Michel Galabru, Alain travaille depuis quinze ans au vélorail de la Sainte-Baume (Var). Aujourd'hui à la retraite, il reprend tout de même du service chaque été. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le petit briefing sur le quai. C'est parti pour deux heures de balade ferroviaire à peine moins rapide que notre 2CV. Fabrice, employé du vélorail et passionné par son histoire, nous accompagne. Ces tunnels, ces ponts et ces viaducs ont été construits au XIXe siècle. À ce jour, cette voie pleine de charme au cœur de la Provence verte fait le bonheur des touristes. Nous reprenons notre 2CV bleue en direction de Barjols (Var). Nous faisons une petite pause et quelques découvertes de l'âge de notre 2CV dans une brocante, sur la place de l'église. Puis, nous poursuivons notre route vers le plateau de Valensole. Mais avant d'y arriver, une recharge s'impose. Nous tentons alors notre chance au Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, dans le village de Quinson (Alpes-de-Haute-Provence), et c'est bien trouvé. Nous avons profité de l'occasion pour visiter le lieu avant de repartir. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot