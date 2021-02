Voyage en famille à travers une Europe confinée

En Pologne, personne ne s'est jeté à l'eau sur une plage de la mer baltique à part cette famille, car celle-ci est infestée de méduses. À cause du Covid, elle a presque décidé d'annuler le voyage, car l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Australie sont fermées. Mais elle a finalement décidé de partir en Europe à bord d'une voiture sept places achetée 2 000 euros une semaine avant le départ. À bord, un couple et ses quatre enfants : Camille, Adèle, Tom et Joseph. Les parents ont quitté leur métier de journaliste et d'assistante sociale ainsi que leur logement. Ils disposent de 100 euros de budget par jour pour un an d'aventure. Après une première vraie étape à la Mazurie (Pologne), la famille est arrivée en Biélorussie. Pour respecter son budget, elle loge dans des auberges de jeunesse et débourse 30 euros en moyenne pour une chambre de six personnes. Et pour rester réactive face aux avancées du coronavirus, elle réserve le jour même grâce à Internet. Comme dans l'Hexagone, la situation du tourisme y est catastrophique.