Voyage sous terre

Vue du ciel, la région, plate comme une assiette, cache bien son jeu. Le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie ont longtemps enfoui leurs histoires. Et pour cause, les Hauts-de-France sont en fait un gruyère fait de plusieurs kilomètres de galeries, de souterrains ou de caves. Ici, la petite comme la grande histoire s'est souvent déroulée en sous-sol. À Arras, Alain Jacques est archéologue. Et il nous emmène dans un drôle d'endroit, un lieu secret, accessible uniquement par une plaque en métal posée au beau milieu d'un trottoir. "Là, on va descendre dans une antenne médicale anglaise qui a été réalisée en 1917 et qui a servi pendant la bataille d'Arras", affirme-t-il. Le site est interdit au public et il a été découvert très récemment, lors des changements des tuyaux de gaz en 1990. Un hôpital était installé juste en dessous du champ de bataille. En surface, la guerre d'Arras faisait rage. En avril 1917, les Anglais défendaient la ligne de front face aux Allemands, les blessés se comptaient alors par milliers. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette, T. Chartier