Voyage sur la côte amalfitaine

C'est un mariage d'amour entre la mer et la montagne. La côte amalfitaine, 50 kilomètres de reliefs accidentés, de villages perchés, pas d'immeubles, c'est un lieu préservé. On y trouve quatre produits iconiques, le vin, les agrumes, mais aussi de la céramique et des poissons aux saveurs inédites. Première étape dans la ville d'Amalfi, capitale mondiale du citron. Trois hectares de citrons bio et biscornus. Ici, 65 tonnes de citrons sont ramassées chaque année. Deuxième étape, la céramique. Même le clocher de l'église est recouvert de faïence, pareil pour les bancs publics et les restaurants. La fabrication se fait dans une imposante usine. Une fois l'argile façonnée, place à douze heures de repos, ensuite la magie s'opère juste en dessous. Le vin, c'est notre troisième produit. Il est cultivé ici en altitude à 750 mètres. Prière sur les collines pour ne pas avoir de vertige. Le vin ici porte le nom de jeune fille de Marissa, 200 000 bouteilles chaque année. Puis derrière une nouvelle colline se trouve le royaume de l'anchois. À 20 heures, c'est le début de la pêche en famille dont le plus petit n'a que dix ans. Au total, ils sont huit sur le bateau.