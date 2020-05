Voyages : comment les compagnies aériennes se préparent-elles ?

Le transport aérien n'est pas épargné, lui aussi, par le casse-tête du déconfinement. Plusieurs solutions sont testées pour permettre la reprise des vols. Dans le hall de Roissy, la désinfection de l'aéroport se fait au minimum trois fois par jour. Pour l'enregistrement, Air France a mis en place une nouvelle procédure. Les règles sanitaires dans nos aéroports ne sont pas strictes par rapport à certains pays étrangers. Pour l'heure, les compagnies aériennes misent sur une tendance très longue, avec un retour au trafic domestique. Des caméras thermiques sont testées à l'arrivée des passagers à Roissy, pour vérifier les températures. Les personnes suspectées seront ensuite contrôlées manuellement, avant d'être prises en charge par une équipe médicale. Afin d'éviter le contact lors du contrôle avant d'embarquer, le scanner corporel est privilégié par rapport aux palpations. Dans l'avion, un siège sur deux est occupé quand il a y peu de monde. Pourtant, il faut qu'une compagnie atteigne au moins un taux de remplissage de 70 % pour éviter les pertes. Pour les appareils bondés, Air France distribue des masques. Mais, les passagers risquent de les enlever durant les longues heures de vol. D'autres mesures sont aussi envisagées : l'interdiction des bagages en cabine et la suppression du service à bord pour les vols de courte durée. Puis, tous les cinq jours, l'intérieur de chacun de ses appareils est désinfecté avec du liquide virucide.