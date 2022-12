Voyages : le pouvoir des influenceurs

Teddy et Thomas ne prennent pas des photos de souvenir. Ils sont influenceurs touristiques, suivis par plus de 100 000 abonné(e)s sur Instagram. Ils sont accompagnés d'une figurante, et missionnés par le département du Vaucluse pour promouvoir le patrimoine local. Leur mission est d'attirer les touristes en dehors de la saison estivale. Le département du Vaucluse fait appel à des influenceurs depuis 2014. Un autre exemple à Mulhouse. Sibylle, Sylvain et leur fille Margot travaillent sur les réseaux sociaux en famille. C'est pour cette raison que la région Grand Est les a choisis. Au programme aujourd'hui, préparation de bredele, un gâteau traditionnel alsacien. Cette famille d'influenceur a été payé plusieurs milliers d'euros pour photographier cette recette et la partager à ces abonnés sur Instagram, le réseau préféré des collectivités territoriales. Pour les petites comme pour les grandes destinations touristiques, miser sur ces influenceurs et ces dizaines de milliers d'abonnés est devenu incontournable. TF1 | Reportage N. el Hammouchi, C. Moutot