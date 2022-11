Vrac : pourquoi les Français restent méfiants

Quand on parle de vrac, il y a d'abord les convaincus et il y a ceux qui trouvent encore trop de défauts. L'hygiène, c'est l'un des principaux freins à ce mode de vente, surtout depuis la crise sanitaire et l'habitude des gestes barrières. Hélène Archaimbault, gérante d'une épicerie en vrac, en a bien conscience. Elle tient donc à nous montrer que le client n'a aucun souci à se faire. "À chaque fois qu'un bac se termine, on nettoie le bac et c'est rempli avec un nouveau lot. On désinfecte les poignées, on désinfecte le dessus du bac, car les gens ouvrent le bac et comme ça, ça permet vraiment d'assurer la propreté et l'hygiène du produit", explique-t-elle. Chaque lot est aussi tracé pour pouvoir le retirer rapidement de la vente en cas de problème d'hygiène. Autre frein, le fait de découvrir le prix après s'être servi. Cette innovation pourrait résoudre le problème. Elle calcule en direct le poids et le prix de ce que vous versez dans votre bocal, un peu comme aux stations-essence. Pour rassurer le client, ce système permet quant à lui de se servir sans avoir à ouvrir le bac. "On a aujourd'hui du vrac en France depuis les années 80 et pour autant, les équipements de vente n'avaient jamais été remis en question. En l'espace de six ans, il y a eu plus d'une soixantaine d'innovations qui sont sorties", affirme Célia Rennesson, directrice générale de Réseau Vrac. Innover et rassurer, les vendeurs en vrac ont de nombreux chantiers devant eux. Mais pour convaincre de nouveaux clients, cette grande enseigne s'est concentrée sur deux priorités. "La première, c'est le prix. Il faut que ça soit ici le vrac moins cher. Et puis la deuxième clé, c'est que le client retrouve sa grande marque. C'est pour ça qu'on a fait un projet avec des grandes marques internationales", lance Bertrand Swiderski, directeur développement durable pour le groupe Carrefour. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Humblot et T. Marquez