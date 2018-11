Qui est vraiment responsable de la hausse des prix du carburant ?

Les automobilistes sont en colère contre la hausse des prix du carburant. Ils pointent du doigt l'État. Mais le gouvernement est-il vraiment responsable de cette flambée des prix à la pompe ? Ce n'est pas l'exécutif, selon notre journaliste Antoine de Précigout. "Le principal responsable est le prix du baril de pétrole qui a considérablement augmenté en un an. Il est passé de 50 euros à 68 euros", a-t-il expliqué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.