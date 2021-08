Vu du ciel du Var ravagé par les incendies : une terre de cendres

Les pompiers avancent dans un paysage lunaire. Des forêts du massif, il ne reste que des arbres noircis. Après une semaine de lutte, il faut encore se frayer un chemin pour éteindre les dernières fumées. Le sol, totalement calciné, laisse imaginer la violence de l'incendie. "Autant de surfaces et aussi violent. Non, c'est vraiment la première fois. Je n'étais pas habitué et ça fait quelque chose", nous confie Quentin Villatte, un pompier saisonnier œuvrant lors de l'incendie dans le Var. Un peu plus loin, les collines sont comme figées dans les cendres. Pourtant, au milieu de ces étendus carbonisés, des habitations ont échappé aux flammes comme par miracle. Les frontières entre les secteurs brûlés et ceux encore épargnés sont encore sous haute surveillance. Toute la journée, les véhicules des pompiers arpentent les routes escarpées de la réserve, à la recherche de fumée. Au total, plus de 7 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Pour quadriller une telle surface, les patrouilles peuvent compter sur cette tour. Depuis cette vigie, un pompier est chargé de surveiller toute la zone. Le massif restera marqué par le feu encore longtemps. Il faudra attendre plusieurs années pour que la nature puisse se régénérer.