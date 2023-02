Vue du ciel : la Turquie s'est déplacée de plusieurs mètres

Sur cette animation de photos satellites, dans la vidéo en tête de cet article, on aperçoit le glissement de deux blocs continentaux, l'un contre l'autre. Et le résultat, c'est l'apparition d'un canyon de 30 mètres de profondeur. Elle a créé une fissure de 200 mètres de large à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Nous sommes sur une zone sismique majeure aux confins de trois plaques tectoniques. Lundi 6 février, le premier séisme (7,8 sur l'échelle de Richter) a provoqué plusieurs ruptures. Par endroits, les plaques se sont déplacées de neuf mètres. Lundi encore, en fin de matinée, le second tremblement de terre (7,5 sur la même échelle) a entraîné la brèche la plus importante. Une autre image, dans la vidéo en tête de cet article, illustre bien aussi ces mouvements. Cette voie ferrée était initialement droite. Après les séismes, elle est devenue complètement tordue. L'autre grande faille nord-anatolienne de la région inquiète la communauté scientifique. Elle pourrait provoquer un séisme d'ampleur comparable, mais il est impossible de savoir où et quand précisément. TF1 | Reportage G. Bellec, H. Dreyfus