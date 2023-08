Vues du Ciel : des montagnes en Normandie !

C'est d'en haut qu'elle s'apprécie le plus. La Suisse normande, boisée et naturelle, dessinée par l'érosion. Dans une région côtière, ces reliefs surprennent. Ils sont un terrain de jeu pour les passionnés de vol. C'est notamment le cas de Joffrey qui est moniteur de parapente depuis onze ans. Il connaît le panorama de la région par cœur. Mais en parapente, le plus dur, c'est d'atterrir. La Suisse normande tient son nom de ses reliefs qui rappellent ceux de notre pays voisin. Beaucoup se mettent au défi de les arpenter en marchant sur le sentier élu grande randonnée (GR) préféré des Français en 2023. Prendre de la hauteur pour contempler le paysage, certains le font depuis un ancien viaduc à 61 mètres du sol. D'encore plus haut, Raphaël, formateur, survole le viaduc à de 200 km/h, pour un cours de pilotage face à un panorama de rêve. Les couleurs des cultures changent suivant les saisons. Le cours se termine en passant par Falaise surplombée par le château de Guillaume le Conquérant. TF1 | Reportage A. Lebranchu, T. Gathy, A. Coulon