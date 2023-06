Wagner : comment réagissent les Moscovites ?

Selon Jérôme Garro, "quand on arrive dans ce pays, on se rend compte assez vite que c'est très difficile d'analyser la Russie. Et il ne faut surtout pas le faire en plaquant notre grille de lecture occidentale. Les Russes n'ont pas le même rapport que nous à la politique". "Ici, beaucoup de gens considèrent que la politique, ce sont des accords, ce sont des affaires réglées entre des personnes ou des groupes de personnes, qui suivent parfois des intérêts personnels. Certains sont aussi désabusés et vont avoir tendance à se replier vers leurs sphères personnelles, vers leurs familles et à ignorer le reste", a-t-il expliqué. "C'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation", d'après lui. "Qu'on passe hier d'une quasi-guerre civile à aujourd'hui où, finalement, il n'y a pas grand-chose. Et ça semble normal. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Même si l'image du Kremlin est ébranlée, les Moscovites continuent leur vie comme si de rien n'était, en apparence tout du moins". TF1 | Duplex J. GARRO