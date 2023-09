Wallis et Futuna : terres de transmission

À Wallis, les rivalités entre villages se règlent au kilikiti, une forme de cricket pas très british qui se joue sur une balle en bois. Un souverain y règne encore, il exerce son autorité coutumière avec la bénédiction de la République. La culture et les coutumes de Wallis sont l'héritage des envahisseurs venus des îles Tonga. Ils ont laissé un fort. Notre prochaine étape, une curiosité géologique, le lac Lalolalo. Un immense puits parfaitement circulaire et très profond. Le lagon du Wallis est bordé d'une dizaine d’îlots inhabités. Futuna est plus petite et plus sauvage. Pour la préparation à une cérémonie, le kava est indispensable pour toutes les cérémonies. Un sculpteur prépare une auge en bois où seront pilés les tarots. Le faïkaï est du tarot pilé arrosé de lait de coco. Pendant la cérémonie, chaque famille a déposé ses offrandes au parvis. Enfin, nous avons trouvé le plus connu des produits d'exportation du territoire : le rugbyman. Ici, on a gardé le goût de la transmission. TF1 | Reportage M. De Chevigny, J. Chouquet