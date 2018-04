Wambrechies : le corps sans vie d'Angélique a été retrouvé

Angélique Six était portée disparue depuis le 25 avril. Son corps sans vie a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche 30 avril dans une forêt à Quesnoy-sur-Deûle. Cette nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre aux habitants de Wambrechies d'où elle est originaire. De son côté, la police judiciaire de Lille a déjà arrêté un homme de 45 ans le 24 avril qui a avoué le meurtre de la jeune fille. Georges Brenier, journaliste TF1, nous en dit plus sur ce drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.