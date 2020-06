Waster, la plateforme qui prend en charge vos déchets

Le confinement était aussi l'occasion de faire le tri et de vider le grenier. Depuis, les déchetteries sont prises d'assaut avec d'interminables files d'attente. Pendant ce temps, à Lyon, deux amis ont mis au point une plateforme qui vous propose, après inscription, de s'occuper de tout à votre place. Au vu de son succès, Waster envisage de s'implanter dans toutes les grandes métropoles du pays.