We Love Green : la musique se met au vert

Faire la fête et se retrouver. Deux ans après la dernière édition, ils sont près de 80 000 à se rassembler à deux pas de Paris pour retrouver leurs idoles. Et attention ! Vous risquez de ne pas tous les connaître. Il y a une excitation particulière pour ce festival qui lance ainsi la saison. "C'est le premier festival depuis le Covid quand même. Le vrai objectif de cette semaine c'est de reprendre la vie, la vraie", lance une spectatrice. Petite particularité de l’événement, on peut aussi s'y rendre en famille. Ce soir-là, ils sont des dizaines de milliers. Alors pour gérer les déchets nombreux, le festival a décidé d'imposer les gourdes et gobelets réutilisables. Et la nourriture est locale. D'autres festivals marqueront également leur grand retour cet été comme les Vieilles Charrues, Solidays ou même Rock en Seine. TF1 | Reportage A. Malavaud, T. Fribourg