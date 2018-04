Web side story : la guerre autour de la crise syrienne se passe également sur les réseaux sociaux

Parmi les histoires qui ont marqué les réseaux sociaux cette semaine, la guerre de communication autour de la crise en Syrie se passe sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, Donald Trump et l'ambassadeur russe aux États-Unis essayent de convaincre le reste du monde en faisant des publications. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.