Web side story : les histoires qui ont agité les réseaux sociaux cette semaine

Parmi les histoires qui ont marqué les réseaux sociaux cette semaine, la photo d'une mère afghane passant un examen avec son bébé émeut la toile. La Britannique Andria Zafirakou a été désignée "meilleure enseignante du monde ", car elle a appris les mots basiques des 35 langues parlées dans son école. Puis, un touriste américain et son guide ont reçu la visite surprise d'un guépard dans leur véhicule pendant un safari en Tanzanie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.