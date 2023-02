Week-en à Ljubljana : la dolce vita à la mode slovène

Ljubljana, c’est d’abord un parfum de dolce vita. L’Italie est toute proche. La frontière n’est qu’à une petite heure de route, mais le décor, lui, fait plutôt penser à l’Autriche. Longtemps, la Slovénie a fait partie de l’Empire austro-hongrois, avant de devenir yougoslave après-guerre, ce qui se voit encore un peu. Une ville contrastée et attachante, elle n’attendait que notre visite. Certes, nous ne sommes pas loin de Venise, mais ici, pas de gondole. Moyennant 20 euros, Benjamin Jernecic aime faire découvrir Ljubljana en canoë. Autre incontournable : le Kavalir, un minibus électrique qui sillonne le centre-ville. Vous le hélez et il vous conduit où vous voulez. Sur le trajet, nous découvrons grâce à Urban Soban, une véritable encyclopédie vivante, que la ville compte 17 ponts, dont le plus célèbre : le pont des Dragons. Nous atteignons ensuite le marché. Tous les produits y sont ultra-frais, car Ljubljana est une petite capitale au milieu des champs : 250 000 habitants, pas de banlieue. On y fait la connaissance de Nina, la star du marché. C’est une autruche, sorte de publicité sur pattes pour attirer les visiteurs. Et pour terminer ce week-end en beauté, on enchaîne avec le bon plan et les insolites de la ville. TF1 | Reportage A. Cariou, J.Y. Mey