Week-end à Amiens, la ville préférée de Jean-Pierre Pernaut

Le week-end à Amiens (Somme) commence devant un édifice emblématique de la ville, sa cathédrale qui est d'ailleurs le monument gothique le plus vaste au monde. À l'intérieur, la cathédrale du XIIIe siècle paraît gigantesque. Céline Csore, direction de l'action culturelle et du patrimoine d'Amiens, connaît son histoire et ses secrets. Première curiosité, une bande noire en forme de labyrinthe qui s'enroule sous nos pieds. En dehors de la nef et des vitraux, à 30 mètres de hauteur, la vue sous la rose est exceptionnelle. Au Moyen Âge comme aujourd'hui, la cathédrale est située au cœur de la cité. Selon Céline Csore, "elle fait écho à un autre monument important de la ville qui est le beffroi". On peut distinguer d'en haut les hortillonnages, c'est le deuxième incontournable. On part à la découverte de cet immense marais qui, en hiver, est bien mystérieux. À cette saison, la nature nue se dévoile. C'est un dédale de canaux de 60 kilomètres au total, un site unique en Europe. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez, G. Delobette