Week-end à Angers, une ville aux mille merveilles

Le département du Maine-et-Loire est très connu pour son activité horticole. D'ailleurs ici, on a créé un parc végétal appelé Terra Botanica. Sur 18 hectares, on retrouve 500 000 espèces de plantes, de fleurs et d'arbres. Apprendre le cycle des plantes pour y trouver des inspirations, c'est le but de ce parc ludique et pratique. Après cette découverte, il est temps de savourer un encas local : la fouée. Ce mets du Moyen Âge servait à l'époque de repère. Si la fouée gonflait, le four était assez chaud pour enfourner les miches de pain. Le but, c'est qu'elle soit décollée sans mie, parce que ça passe très peu de temps dans le four. Pour trois euros, la fouée peut être garnie de rillettes, de beurre ou de chocolat. Après un casse-croûte bien mérité au bord de la Loire, visitons les vignes à bord d'un van des années 60. Clarisse nous emmène à Épiré, un petit village aux portes d'Angers, pour une petite balade agréable. Maintenant, rejoignons notre logement. Et pour une nuit inhabituelle, nous descendons sous terre. Découvrez les lieux insolites et les incontournables à ne pas manquer à Angers.