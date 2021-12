Week-end à Annecy, la "Venise des Alpes"

Ne la trouvez-vous pas glamour, romantique, sportive ? Annecy attire en effet les éloges du monde entier. Notre week-end ici commence à vélo. Cela ne saute pas aux yeux tout de suite mais l'art contemporain trouve peu à peu sa place dans la ville. Notre premier incontournable se trouve dans la vieille ville. Il s'agit du palais de l'Île. Classé monument historique, c'est aujourd'hui devenu un espace d'exposition sur l'architecture et le patrimoine d'Annecy. Avec ses rues à arcade, la vieille ville a toujours été un lieu de commerces et d'échanges en particulier pour les denrées alimentaires. Le marché s'installe trois fois par semaine, l'occasion de faire de belles rencontres et d'apprendre des anecdotes sur l'histoire du quartier. Et que serait la "Venise des Alpes" sans son lac majestueux. Ici, nous rencontrons Cyril Puccia, le dernier charpentier de marine de la région. Amoureux des vieux bateaux, il ne passe pas inaperçu. Nous repartons ensuite en ville pour prendre le goûter avec Philippe Rigollot, meilleur ouvrier de France, qui nous propose de goûter au gâteau de Savoie avec du chocolat chaud. Quid des bons plans pour un week-end réussi dans cette ville étonnante ? TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand, J. Chaize