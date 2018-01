Week-end à Arcachon

Nous vous emmenons ce week-end à Archon, une ville balnéaire située dans le sud-ouest de la France. Plusieurs sites y sont à découvrir. Le sommet du phare du Cap Ferret nous offre une vue à 360 degrés sur le bassin qui change de couleur en permanence. Et de l'autre côté, la dune du Pilat a de quoi émerveiller avec ses paysages désertiques cette saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.