Week-end à Arles, la commune la plus étendue de France

Elle est romaine, contemporaine et sauvage. Entre ses richesses culturelles et ses étendues de Camargue, Arles est une destination multiple qui attire d'abord les amoureux de l'histoire. Nous découvrons ensemble le premier incontournable : l'amphithéâtre. Il trône au centre d'Arles. C'est un témoignage remarquablement bien conservé du passé de l'ancienne colonie romaine. C'est le monument le plus important de la ville, avec 136 mètres de longueur. Parce que notre envie du jour c'est de bien comprendre l'histoire de l'édifice construit par les Romains au premier siècle après Jésus-Christ, nous nous joignons à une visite guidée proposée dans les arènes. Celles-ci s'inspirent du Colisée de Rome, un lieu de spectacle qui pouvait, à l'époque, accueillir près de 25 000 spectateurs. Arles renferme plus de 2 000 ans d'histoire. Une ville où l'on traverse les siècles dans le passé en marchant quelques minutes dans les ruelles du centre. Et en poussant une porte, nous découvrons le Museon Arlaten. Fermé durant dix ans pour travaux, il a rouvert ses portes il y a quelques mois. TF1 | Reportage L. Huré, S. Fargeot