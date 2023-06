Week-end à Athènes : les yeux tournés vers l'Acropole

Notre week-end débute dans le vacarme d’un funiculaire, conçu dans les années 60. En haut, le mont Lycabette. Empilées sur 40 km², les habitations, pour la plupart construites après la Seconde Guerre mondiale, ne dégagent pas un charme inoubliable. Mais en surplomb, un incontournable : le Parthénon. Ce temple, édifié vers 445 avant Jésus-Christ, était dédié à la déesse Athéna, patronne de la cité antique. Conçu pour abriter la statue en or et ivoire de la déesse Athéna, le Parthénon et ses colonnes de marbre blanc a connu plusieurs vies : temple dans l’Antiquité et citadelle sous l’occupation ottomane. En contre-bas, les cariatides, statues de femme, semblent indifférentes aux méandres du temps. Pour abriter les trésors archéologiques, un écrin très contemporain : le musée de l’Acropole. Inauguré en 2009, le bâtiment climatisé d’acier, de verre et de ciment, rassemble près de 4 000 objets issus de fouilles, toutes réalisées sur la colline de l’Acropole. Au troisième étage, nous découvrons la galerie du Parthénon. En sortant, on rejoint la halle municipale d’Athènes pour notre bon plan. Et pour profiter pleinement de ce séjour en week-end, on part à la découverte des insolites de la capitale. TF1 | Reportage S. Renouil, D. Legendre