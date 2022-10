Week-end à Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie

La découverte d’Aubusson (Creuse) commence sur un pont du XVIIe siècle. L’édifice est classé à l’inventaire des monuments historiques. L’eau de La Creuse coule en dessous de celle-ci. De l’autre côté, il y a le quartier de la Terrade, où l’on prend plaisir à déambuler en toute tranquillité. Le quartier rénové de la Terrade est le symbole d’Aubusson aujourd’hui. Malgré sa petite taille, la ville est réputée. La visite se poursuit devant la façade de l’Hôtel de ville. Sans oublier le travail de la laine, savoir-faire ancestral pour lequel des dizaines de milliers de visiteurs se pressent chaque année. Cet art de la tapisserie est ce qui a permis à Aubusson d’être connu dans le monde entier. L’activité est inscrite aux patrimoines culturels immatériels de l’humanité de l’Unesco, et est indissociable de la ville. Lieu de création et d’exposition, la Cité internationale de la tapisserie abrite en son musée quelques-unes des collections les plus prestigieuses. On y trouve également les peintres cartonniers du milieu du XXe, jusqu’aux tapisseries les plus anciennes. Aujourd’hui, la tapisserie a jeté son dévolu sur les films d’animation du maître japonais Hayao Miyazaki. TF1 | C. Parédès, H. Lévêque