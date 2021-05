Week-end à Auch, patrie de D’Artagnan

Cap sur la ville du plus célèbre des mousquetaires : D’Artagnan. Il pose fièrement au milieu de l’escalier monumental qui relie la ville basse au centre historique. D’Artagnan est né dans un village à quelques kilomètres, au XVIIe siècle. "Il assurait la sécurité du roi (…) C‘est à la fois un mythe et une réalité", nous explique notre guide, Elsa Brissonneau. Indépendant, parfois têtu, le capitaine des mousquetaires symbolise le caractère gascon. Auch était la capitale de la Gascogne. Cette ancienne province s’étendait des Pyrénées à la Garonne. La ville a connu son heure de gloire au Moyen Âge. La cathédrale Sainte-Marie d’Auch est un incontournable de notre séjour. Il a fallu 200 ans pour la construire, aux XVe et XVIe siècles. Célèbre pour ses vitraux, pour son cœur, c’est l’une des plus récentes cathédrales gothiques de l’Hexagone. Un autre aspect de la ville saute aux yeux, à peine sorti du monument. Savourer les produits du terroir, ici, c’est sacré. Foie gras, magret, confit… le canard s’affiche un peu partout, c’est la star. Pour terminer, on vous fait découvrir quelques insolites avec, en bonus, un bon plan pour un week-end inoubliable à Auch.